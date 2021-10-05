Хорватия отменила тесты на COVID-19 для части туристов из России

Хорватия с 1 октября упростит условия въезда для граждан России, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

По данным АТОР, Россия исключена из списка стран, к гражданам которых применяются особые эпидемиологические меры. Поэтому теперь россиянам, которые привились или переболели коронавирусом, не нужно предоставлять ПЦР-тест для поездки в страну. Достаточно лишь предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенной коронавирусной инфекции с сайта Госуслуг.

При этом если турист из России не вакцинировался и не переболел COVID-19, ему необходимо предоставить ПЦР-тест сроком не старше 72 часов с момента тестирования или теста на антигены не старше 48 часов.

Дети до 12 лет освобождены от тестирования на коронавирус при условии, если у их родителей/опекунов/сопровождавших есть отрицательный ПЦР-тест, сертификат вакцинации или свидетельство о выздоровлении.

Ранее Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии направил заявление минсоцздраву страны с предложением разрешить въезд в страну без тестов тем, кто привит вакциной «Спутник V».