Подозреваемому в убийстве трех девушек под Оренбургом предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение 30-летнему Александру Лазареву, арестованному ранее в рамках расследования дела об убийстве трех девушек в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Александру Лазареву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных, пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное, в том числе в отношении несовершеннолетней), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем)», — заявили в ведомстве.

Ранее Гайский городской суд Оренбургской области арестовал 29-летнего Александра Лазарева.

Его подозревают в убийстве трех девушек-студенток в городе Гай в ночь на 30 сентября. Тела двух девушек нашли в квартире, тело еще одной погибшей — у подъезда. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Убийца также поджег квартиру, намереваясь замести следы.