В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления

В Москве во вторник, 5 октября, был установлен новый рекорд атмосферного давления — 766 мм ртутного столба, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Сегодня в Москве установлен четвертый подряд рекорд высокого атмосферного давления, погода побила достижение 2010 года, суточный рекорд. К вечеру параметры показывают 766 мм ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормального», — заявил Леус.

Синоптик отметил, что погода в этот день будет облачной и без осадков.

«Сегодня основную роль в формировании условий погоды в столичном регионе продолжит играть западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода без осадков, в Москве плюс 9-11 градусов, по области от 7 до 12 градусов тепла. В утренние часы местами возможны очаги туманов. Ветер юго-восточный, скорость от 3 до 8 метров в секунду», — рассказал Леус.

Ранее в Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года.