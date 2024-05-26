Россиянин напал с ножом на бывшую жену и ее мать

Житель Ивановской области обвиняется в покушении на жизнь бывшей супруги и ее матери, мужчина напал на женщин с ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 25 мая в городе Фурманов. мужчина с ножом напал на бывшую жену и ее мать, которые шли в магазин. По данным РЕН ТВ, нападавший сначала пытался попросить прощения у бывшей возлюбленной, а потом достал нож и несколько раз ударил ее.

«Он выскочил из кустов с цветами. Встал перед ней на колени, начал умолять, чтобы она забрала заявление, а его не посадили. А она то ли его оттолкнула, то ли еще что. В общем, цветами ему по лицу дала. Он, видимо, взбесился. Сначала с ноги ударил ее, а потом достал нож», — рассказала РЕН ТВ сестра пострадавшей женщины.

Мужчина нанес бывшей супруге более 10 ножевых ранений и набросился на ее мать, обе пострадавшие выжили, они госпитализированы. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о покушении. Известно, что мужчину неоднократно задерживали за нанесение побоев, бывшая жена также написала на него заявление за дебош.

Ранее россиянин ударил ножом в горло продавщицу, не ответившую ему взаимностью.