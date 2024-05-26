Трассу Армения — Грузия закрыли в обоих направлениях

В Лорийской области Армении вышла из берегов река Дебед, из-за чего межгосударственная дорога в Грузию закрыта в обоих направлениях. Об этом сообщил Дорожный департамент республики, передает ТАСС.

По информации ведомства, из-за сильных дождей дороге нанесен ущерб, водителей просят воспользоваться другими дорогами, чтобы добраться до границы с Грузией.

В армянском сегменте соцсетей появились кадры, на которых видно, что река подтопила жилые здания в городе Алаверди у границы, пользователи пишут о больших масштабах стихийного бедствия.

25 мая в Акмолинской области на севере Казахстана на нескольких участках автодорог республиканского и областного значения ограничили движение из-за снега.

23 мая президент России Владимир Путин пообещал быть в контакте по ликвидации паводка в Курганской области.

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Ранее в России назвали число подтопленных домов из-за паводков.