Вице-премьер Италии отверг возможность разрешить Киеву бить по территории РФ

Италия не находится в состоянии войны с Россией, поэтому о снятии запрета на нанесение ВСУ ударов по территории РФ итальянским оружием не может быть и речи, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини. Политика цитирует агентство ANSA.

«Об этом абсолютно не может быть и речи. Итальянское оружие не должно быть направлено против стран, с которыми мы не находимся в состоянии войны», — сказал Сальвини.

При этом он отметил, что намерение Италии оказать военную помощь Украине было правильным.

Таким образом вице-премьер прокомментировал недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. 25 мая он призвал союзников по альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Сальвини не единственный итальянский политик, раскритиковавший слова Столтенберга. До этого глава итальянского МИД Антонио Таяни раскритиковал инициативу генсека НАТО и отметил опасность подобных заявлений.

Ранее Италия заявила о намерении защищать бизнес от последствий антироссийских санкций.