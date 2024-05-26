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МИД РФ сообщил, что контакты «арктической пятерки» прерваны

МИД РФ: контакты «арктической пятерки» прерваны, но не по инициативе России

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Vladimir Isachenkov/AP

Контакты «арктической пятерки», которая объединяла Россию, Данию, Канаду, Норвегию и США прерваны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора правового департамента МИД России Максима Мусихина.

«Раньше <…> «арктическая пятерка» <…> совместно обсуждала проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа», — отметил он.

По словам Мусихина, так снималась озабоченность и происходило информирование друг друга о предстоящих шагах. Он обратил внимание, что теперь такой механизм отсутствует, так как контакты «по арктической тематике прерваны». Дипломат отметил, что это произошло не по инициативе российской стороны.

Он пояснил, что фактически западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать «эти серьезные вопросы».

Накануне стало известно, что программу льготной аренды жилья для россиян хотят расширить на Арктику.

Ранее в Арктике экипаж одного из самых мощных атомоходов мира уступил дорогу медведю.

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