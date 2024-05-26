В подполье рассказали о российском ударе по складу, где могли быть ATACMS

В Днепропетровской области российские военные нанесли удар по складу, где предположительно находились американские ракеты ATACMS. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в полночь 26 мая российские военные ударили по военным объектам в городе Павлоград Днепропетровской области.

«Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, «с сильным фейерверком». Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины», — рассказал Лебедев.

По его данным, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли ракеты, по описанию похожие на ATACMS.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

24 мая в подполье сообщали, что российские военные нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне в Харькове произошло не менее 15 взрывов. Издания «Укрзализныця» сообщало о повреждениях нескольких железнодорожных объектов. Ударам подвергся также харьковский пригород Дергачи.

Также министерство обороны РФ сообщало, что российские боевые вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по опорным пунктам и поразили замаскированную военную технику ВСУ в Харьковской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.