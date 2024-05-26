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В подполье заявили, что украинцы придумали новый способ побега за границу

Координатор подполья: украинцы бегут из страны через транзитную зону Молдавии

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что жители Украины придумали новый способ побега за границу. Об этом пишет РИА Новости.

По словам источника, теперь украинские граждане выезжают из страны по трассе Одесса — Рени. Здесь есть транзитная зона Молдавии, которая расположена между контрольно-пропускными пунктами (КПП) на границе двух стран.

«В этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка», — пояснил координатор подполья.

Лебедев добавил, что изначально многие жители Украины покупали для побега дешевые автомобили. Они бросали их на границе, после чего транспортные средства увозили представители властей. Теперь рядом с пропускными пунктами можно увидеть и грузовики, уточнил источник.

25 мая пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила о поимке жителя города Одессы, который пытался уплыть из страны на детском надувном матрасе. Где именно задержали мужчину с матрасом с изображением Человека-паука в заявлении не уточнялось.

Ранее двое украинцев напали на пограничника и сбежали в Румынию.

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