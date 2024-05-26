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Два корабля столкнулись под мостом в Петербурге

Прокуратура Петербурга выяснит детали столкновения кораблей под Литейным мостом

Ночью 26 мая в Санкт-Петербурге под Литейным мостом столкнулись два корабля. Об инциденте сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел из-за того, что теплоход «Соларис» въехал в прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ». Информация о нанесенном ущербе и пострадавших уточняется.

На сообщения в соцсетях уже отреагировала Северо-Западная транспортная прокуратура. В ведомстве заявили, что начали проверку по факту случившегося и примут меры в случае, если было нарушено законодательство.

24 мая в Санкт-Петербурге прогулочный теплоход врезался в опору Благовещенского моста. В полиции установили, что инцидент произошел во время туристической прогулки по реке Нева. При развороте теплоход совершил навал на ближайшее судно, вследствие чего оно столкнулось с опорой переправы.

Ранее сообщалось об аварии в Петербурге, во время которой самокатчик сбил 88-летнюю блокадницу.

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