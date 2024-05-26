Стало известно, какие регионы России больше всего нуждаются в химиках

За первые пять месяцев 2024 года в России было открыто 5,6 тыс. вакансий для химиков, при этом наибольший спрос зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае, а также в Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областях. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутинговой компании hh.ru ко Дню химика 26 мая.

Чаще всего в химиках нуждаются компании из направления «Медицина, фармацевтика, аптеки» (13% от всех вакансий для химиков в РФ в 2024 году), далее идут компании из отраслей «Продукты питания» (11%), «Розничная торговля» (10%), а замыкают пятерку «Химическое производство, удобрения» (8%) и «Услуги для бизнеса» (6%).

Наиболее востребованы кадры со специализацией научный специалист, исследователь (49% от всех предложений о работе для химиков), технолог (11%) и лаборант (10%).

Самые высокие зарплаты, превышающие 100 тыс. рублей, в этом году предлагают химикам в Ханты-Мансийском автономном округе (медиана предлагаемых зарплат — 116,8 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (109 тыс. руб.) и Забайкальском крае (107,6 тыс. руб.).

Также в первую десятку по уровню зарплатных предложений входят Якутия (91,4 тыс. руб.), Москва (82,6 тыс. руб.), Сахалинская область (80 тыс. руб.), Московская область (71,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург (70,2 тыс. руб.), Калужская область (70 тыс. руб.) и Хабаровский край (65 тыс. руб.).

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата кадровика в России за год выросла на 8600 рублей.