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Гладков назвал число пострадавших в результате атаки на Белгородскую область

Гладков: в результате атаки на Белгородскую область 25 мая пострадали 18 человек

В Белгородской области 18 человек пострадали в результате вчерашней атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«18 человек получили ранения. Двое из них — дети. Трое отпущены на амбулаторное лечение», — рассказал глава области.

Гладков уточнил, что среди пострадавших есть тяжелораненые: четыре человека находятся в реанимации. Он пообещал лично проследить за процессом оказания помощи гражданам.

26 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 целей на подлете к Белгороду. В результате атаки в городе сильные повреждения получили две квартиры в двух многоквартирных домах, рассказал Гладков.

Кроме того, полностью сгорели два автомобиля, а осколками были посечены три машины. Окна выбиты в 46 квартирах, находящихся в 10 домах. Также оказались повреждены два учебных заведения — школа №43 и школа-интернат №23 — и три коммерческих объекта. Речь идет о выбитых окнах и посеченных фасадах.

Ранее Столтенберг призвал НАТО разрешить Украине бить по объектам на территории РФ.

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