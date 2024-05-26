Умер автор песен «Книги джунглей» и «Мэри Поппинс» Ричард Шерман

Американский композитор и автор песен к мультфильмам Disney Ричард Шерман скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает на своем официальном сайте компания Disney.

«Шерман был воплощением того, что значит быть легендой Диснея, создав вместе со своим братом Робертом любимую классику, которая стала заветной частью саундтрека нашей жизни», — так прокомментировал смерть композитора генеральный директор The Walt Disney Company Боб Айгер.

Шерман родился 12 июня 1928 года. Его карьера продлилась 65 лет. За это время он написал более 200 песен для кинофильмов и телевизионных постановок. Он получил девять номинаций на премию «Оскар», две из которых выиграл — за музыкальное сопровождение к фильму Disney «Мэри Поппинс» 1964 года. Также Шерман написал музыку к таким известным мультфильмам, как «Книга Джунглей» и «Винни-Пух и медовое дерево».

До этого продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил планы Disney снять два спин-оффа «Пиратов Карибского моря».

Ранее режиссер мультфильма «Муфаса: Король Лев» сравнил работы Disney с драмами Шекспира.