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Стало известно о неохотной поддержке ЕС американского плана по активам РФ

Politico: в ЕС опасаются, что план США по активам ударит по налогоплательщикам

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Reuters

Европейские государства опасаются, что план США по использованию доходов от замороженных активов РФ для военной помощи Украине навредит их налогоплательщикам. Об этом пишет газета Politico.

Из материала следует, что страны — члены Европейского союза (ЕС) неохотно поддерживают инициативу американских властей по заблокированным российским активам. Речь идет о предложении Вашингтона предоставить Киеву кредит в размере $50 млрд под залог будущей прибыли от упомянутых активов.

В региональном содружестве не исключают, что реализация данного плана принесет «пиар-победу» исключительно США. Европейские государства, в свою очередь, рискуют столкнуться с серьезными политическими последствиями и понести все расходы.

По информации журналистов, в связи с этим чиновники в странах — членах ЕС планируют разработать запасной план на случай возвращения активов их законным владельцам. В то же время Германия, Италия и Франция потребовали от американского руководства гарантий, что их налогоплательщики не «окажутся на крючке». В первую очередь речь идет о ситуации, при которой Украина не сможет обслуживать свой долг перед западными партнерами.

Обозреватели обратили внимание, что на недавней встрече «Большой семерки» (G7) присутствовал украинский министр финансов Сергей Марченко. Тогда он заявил, что в 2025 году его страна может столкнуться с дефицитом бюджета в размере не менее $10 млрд.

Как рассказали изданию два неназванных европейских чиновника, неопределенность в вопрос об использовании активов РФ также вносит возможное сопротивление со стороны поддерживающих ее государств — членов регионального содружества. В качестве примера авторы материала привели Венгрию, которая обладает правом каждые шесть месяцев блокировать продление антироссийских санкций.

Ранее страны — члены G7 не смогли принять решение по использованию российских активов.

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