Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД назвали невозможным прекращение исполнения Морской конвенции в Арктике

МИД РФ: выйти из Морской конвенции в Арктике нельзя из-за юридических нюансов

close
100%
Shutterstock/Andrei Stepanov

Россия не считает возможным выход из Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике, заявил глава правового департамента министерства иностранных дел РФ Максим Мусихин. Об этом дипломат рассказал РИА Новости.

«Что касается прекращения исполнения положений Конвенции в определенном географическом районе, а именно — в Арктике, то это невозможно с точки зрения права международных договоров», — сказал Мусихин.

По словам дипломата, выход из Морской конвенции связан с массой юридических нюансов, так как документ содержит множество положений, которые придется соблюдать в любом случае в рамках международного обычая, поскольку на них опирается все мировое судоходство.

Помимо прочего, Конвенция обеспечивает международное признание морских границ России и право страны на ресурсы исключительных экономических зон, включая находящуюся в Арктике.

До этого Мусихин сообщил, что контакты «арктической пятерки», которая объединяла Россию, Данию, Канаду, Норвегию и США, прерваны.

Ранее Германия предложила Канаде и Норвегии усилить свое военное присутствие в Арктике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами