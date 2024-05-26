Стал известен рецепт фирменного салата Лукашенко «Молодость»

Раскрыт рецепт «фирменного» салата президента Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает «Комсомольская правда Беларусь».

В материале обратили внимание, что этим блюдом белорусский лидер угощал своего российского коллегу Владимира Путина.

Издание напомнило видео, которое было ранее опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого». На архивном видео Лукашенко готовил подобный салат, называя его «антиковидным».

Главный ингредиент блюда — зеленый лук-перо. Его вкус подчеркивают огурцы и морская соль. Салат обильно заправляют сметаной, в конце можно добить тертое яйцо.

Накануне стало известно, что Лукашенко угостил Путина салатом собственного приготовления «Молодость». Во время неформального ужина на стол подавались блюда исключительно народной, деревенской кухни. В список вошли драники, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало, маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.

Ранее Путин и Лукашенко провели вместе 14 часов во время его визита.