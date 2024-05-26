Во Владивостоке 90-летняя пенсионерка отдала мошенникам 3 млн рублей

Пожилая жительница Владивостока лишилась всех накоплений, поверив новой знакомой, которая убедила ее перевести все накопления на «безопасный» счет. Об этом сообщает УМВД Приморского края.

С 90-летней пенсионеркой по телефону связались неизвестные, они сообщили женщине, что злоумышленники пытаются оформить на нее доверенность, чтобы снять деньги с накопительного счета. Аферисты предупредили, что для спасения средств пожилой женщине нужно перевести деньги на якобы безопасный счет.

Спустя некоторое время в квартиру к женщине приехала жительница Артема, вместе с новой знакомой она поехала в кинотеатр, где помогла пенсионерке перевести через банкомат три миллиона рублей. Деньги женщины отправили на указанные аферистами счета.

Как установили правоохранители, невольная соучастница преступления также находилась под влиянием мошенников и отдала им все свои накопления. Чтобы вернуть деньги, она согласилась помогать преступникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее телефонные мошенники похитили у 62-летней медсестры из Красноярска 4 млн рублей.