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Трамп назвал худшего президента в истории США

Трамп предупредил, что еще один президентский срок Байдена угрожает развалом США

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Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что еще четыре года правления действующего хозяина Белого дома Джо Байдена могут привести к развалу страны. Об этом он заявил на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Вам нужно голосовать за меня, поскольку нам необходимо избавиться от худшего президента в истории нашей страны. Вместе мы сможем это сделать. В противном случае спустя еще четыре года мы рискуем остаться без страны», — заявил политик.

Также Трамп заявил, что нынешний американский лидер представляет собой угрозу для демократии.

До этого бывший глава государства заявил, что Байден является коррумпированным, некомпетентным тираном и худшим президентом в истории страны.

19 мая Трамп заявил, что у Байдена низкий показатель IQ, а днем ранее он пообещал, что перед дебатами с Байденом потребует от него пройти тест на наличие тех или иных наркотических препаратов в организме действующего президента Соединенных Штатов.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп пообещал остановить конфликт на Украине.

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Выборы в США — 2024
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