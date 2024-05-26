В Сочи двухлетний мальчик играл в ванной и застрял пальцами в сливном отверстии

В Лазаревском районе Сочи двухлетний мальчик засунул пальцы в сливное отверстие ванны и застрял. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Инцидент произошел в одной из квартир в Лазаревском районе Сочи, в экстренные службы обратились родители двухлетнего мальчика. Они сообщили, что сын остался в ванной комнате без присмотра взрослых, засунул руку в сливное отверстие ванны и застрял.

Спасатели, прибывшие на вызов, с помощью специального инструмента аккуратно разрезали металлическую конструкцию и освободили руку ребенка из ловушки. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что во Владимире спасателям пришлось распиливать гаечный ключ, чтобы освободить застрявшего ребенка. В экстренные службы обратилась мать 10-летнего мальчика, женщина рассказала, что сын играл дома, засунул указательный палец в отверстие гаечного ключа и застрял. Фланга сильно опухла, освободиться из ловушки школьник не смог. Мать привезла его к спасателям, которые при помощи гравировальной машины распилили ключ и освободили палец мальчика.

Ранее в Новороссийске ребенок головой застрял в автомате с игрушками.