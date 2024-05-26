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Российский теннисист отреагировал на возможное отстранение от Игр из-за георгиевской ленты

Теннисист Хачанов отреагировал на возможное отстранение от Олимпиады

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Lisi Niesner/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что публикация фотографии с георгиевской лентой на День Победы в его социальных сетях не была никак связана с СВО. Его слова приводит Sports.ru.

«Не хочу больше шума по этому поводу. Со мной — в контексте Олимпиады, например — пока никто ничего не обсуждал, ничего не говорил, ничего не предъявлял. Но как будет, так будет. Разговор больше про сам знак [георгиевскую ленту], надо смотреть, в каких конкретно странах ее запретили, например», — заявил он.

Хачанов на День Победы, 9 мая, в своих социальных сетях опубликовал фотографию с георгиевской лентой, из-за чего на спортсмена пожаловались в Международный олимпийский комитет (МОК). Некоторые люди возмутились из-за подобной публикации и требуют отстранить Хачанова от участия в летних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже.

Стоит отметить, что георгиевская лента является запрещенным символом в условиях допуска Международного олимпийского комитета для российских атлетов.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Даниил Медведев рассказал, из-за чего он может отказаться от поездки на Олимпиаду.

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