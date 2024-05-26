ВС РФ ударили по украинскому аэродрому, который готовят к приему F-16

Российские военнослужащие нанесли удар по аэродрому Староконстантинов, расположенному на территории Хмельницкой области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Источник отметил, что Киев активно готовит эту воздушную гавань к приему западных истребителей четвертого поколения F-16. При этом, по его словам, еще одной целью Вооруженных сил РФ стал Староконстантиновский полигон.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«По данным Сопротивления, [здесь] находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы», — подчеркнул Лебедев.

Он добавил, что еще один удар был нанесен по электрической подстанции в городе Константинове. Тогда же в населенном пункте зафиксировали «очень мощную детонацию», после которой в домах пропало электричество.

В ночь на 26 мая во всех регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги.

Через несколько минут после введения особого режима украинское издание «Общественное» сообщило, что в Хмельницкой области произошли несколько взрывов. Но никакие подробности в тот момент не уточнялись.

Позже телеканал ТСН заявил о еще одной серии взрывов в Хмельницкой области. Журналисты рассказали, что звуки взрывов раздались в городе Староконстантинове, после чего в населенном пункте зафиксировали нарушение энергоснабжения.

Ранее российские бойцы уничтожили два украинских истребителя МиГ-29.