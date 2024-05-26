Сборная Канады проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ-2024

Сборная Швейцарии по буллитам обыграла национальную команду Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

В составе североамериканской команды шайбы забросили Брендон Танев (35-я минута) и Джон Таварес (58-я). У победителей голами отметились Кевин Фиала (16-я) и Нино Нидеррайтер (18-я). Решающий буллит реализовал Свен Андригетто.

В главном матче турнира швейцарская команда встретится со сборной Чехии. Хозяева турнира в своем полуфинале обыграли команду Швеции со счетом 7:3. Матч за титул чемпиона пройдет в Праге 26 мая, начало – в 21:20 по московскому времени.

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