Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сборная Канады проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ-2024

Сборная Канады уступила Швейцарии в полуфинале ЧМ-2024 по хоккею

close
100%
Eva Korinkova/Reuters

Сборная Швейцарии по буллитам обыграла национальную команду Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

В составе североамериканской команды шайбы забросили Брендон Танев (35-я минута) и Джон Таварес (58-я). У победителей голами отметились Кевин Фиала (16-я) и Нино Нидеррайтер (18-я). Решающий буллит реализовал Свен Андригетто.

В главном матче турнира швейцарская команда встретится со сборной Чехии. Хозяева турнира в своем полуфинале обыграли команду Швеции со счетом 7:3. Матч за титул чемпиона пройдет в Праге 26 мая, начало – в 21:20 по московскому времени.

Канадцы сложили с себя полномочия чемпионов мира. Их поединок за третье место против шведов начнется в 16.20.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее экс-хоккеист Гашек заявил, что на чемпионате мира никто не скучает по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами