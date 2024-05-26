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Болгария предложила разместить у себя штабы сил НАТО

Болгария предложила создать у себя управляющие органы вооруженных сил НАТО

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Depositphotos

Власти Болгарии выступили с инициативой предоставить свою территорию для создания штаба многонациональной дивизии «Восток» и многонационального штабного элемента, который будет следить за ситуацией в Черном море. Об этом заявил начальник Штаба обороны Болгарской армии адмирал Эмил Ефтимов, передает ТАСС.

»Болгария является надежным союзником восточного фланга НАТО, который играет решающую роль в безопасности Черноморского региона», — отметил он.

По словам Ефтимова, страна готова продолжить работу над развитием своего оборонного потенциала, который требуется для обеспечения глобальной безопасности.

Накануне в НАТО сообщили, что не собираются брать Украину под свой противовоздушный зонтик. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг немецкой газете Welt am Sonntag. Он подчеркнул, что альянс «не станет стороной конфликта».

До этого Столтенберг заявил, что создание единой европейской армии не имеет смысла, поскольку такого рода структура будет дублировать функции самого Североатлантического альянса.

Ранее Италия раскритиковала предложение разрешить ВСУ удары по России оружием НАТО.

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