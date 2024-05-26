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В КНДР пообещали принять меры в ответ на провокации США и Южной Кореи

КНДР пообещала ответить на усиление воздушной разведки США и Южной Кореи

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Shutterstock

Вооруженные силы КНДР намерены принять меры в ответ на нарушение морской границы страны и активизацию воздушной разведки Южной Кореи и США. Об этом предупредил заместитель министра обороны страны Ким Ган Иль, заявление которого распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам чиновника, в последнее время американские и южнокорейские войска начали «откровенно усиливать враждебную воздушную разведку» против Пхеньяна. В частности, в период с 13 по 24 мая США почти каждый день организовывали разведывательные полеты у границы КНДР и использовали для этого 16 самолетов.

«Также увеличивается число нарушений морской границы», — подчеркнул Ким Ган Иль.

Заместитель главы военного ведомства подчеркнул, что соответствующие действия Вашингтона и Сеула могут иметь опасные последствия. Как он отметил, Северная Корея никогда не пересекала разграничительную линию. В связи с этим ответственность за возможные эскалацию и инциденты на море будет лежать исключительно на Южной Корее, добавил чиновник.

«Наше высшее военное руководство 24 мая приказало нашей армии принять наступательные контрмеры в ответ на вышеуказанные провокационные действия врагов против суверенитета нашего государства», — сказал представитель Минобороны КНДР.

В том числе Пхеньян намерен зеркально ответить на «разбрасывание южнокорейских листовок и мусора» в приграничных районах страны. Ким Ган Иль пояснил, что в скором времени Сеул лично убедится, насколько трудно убирать такие листовки.

Ранее в КНДР прокомментировали проведение субкритических испытаний США, состоявшихся на ядерном полигоне в штате Невада.

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