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Партия Ле Пен обходит коалицию Макрона перед выборами в Европарламент

Bloomberg: правая партия Ле Пен обходит коалицию Макрона перед выборами в ЕП

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Ludovic Marin/AP

Крайне правая французская партия «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, усиливает свое преимущество над коалицией президента Эммануэля Макрона «Возрождение» на фоне предстоящих выборов в Европейский парламент. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный Elabe, La Tribune и BMF TV.

Согласно результатам исследования, 33% респондентов поддержали «Национальное объединение», в то время как правящую коалицию, куда входит партия Макрона «Возрождение», готовы поддержать 15,5% опрошенных.

За Социалистическую партию во главе с Рафаэлем Глюксманном готовы отдать голоса 13% избирателей. «Непокоренная Франция» получила 8% голосов, еще 6% — партия «Зеленых».

До этого лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон регулярно затрагивает тему отправки войск Запада на территорию Украины «ради собственного эго» и улучшения имиджа.

Ранее стало известно, что блок Макрона рискует проиграть выборы в Европарламент из-за Украины.

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