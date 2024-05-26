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Рабочий выжил после падения в шахту лифта с 12 этажа в Мурино

В Ленобласти рабочий упал в шахту лифта с 12 этажа и выжил

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Во Всеволожском районе Ленинградской области рабочий чудом выжил, упав в шахту лифта с высоты 12 этажа. Об этом сообщает портал «Патрульный Петербурга».

Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Мурино, в медицинское учреждение был доставлен 24-летний мужчина с травмами, характерными для падения с высоты.

Выяснилось, что пострадавший работал на стройке жилого дома. В какой-то момент уроженец Ростовской области сорвался в шахту лифта и упал с высоты 12 этажа. У мужчины диагностированы кататравма, множественные переломы ребер, ключицы и ушиб легких, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Иванове женщина и ребенок госпитализированы после падения в шахту грузового лифта на швейной фабрике. Две женщины пришли искать работу на швейной фабрике, с ними был малолетний ребенок. Одну из соискательниц не пустили в цех, вместе с ребенком она искала выход из здания, открыла дверь грузового подъемника и сорвалась с высоты четвертого этажа. Сотрудники услышали глухой удар и вызвали скорую помощь, пострадавших госпитализировали, ребенок и женщина находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве рабочий упал с пятого этажа строящегося спорткомплекса.

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