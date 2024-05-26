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США предупредили европейские банки Европы о серьезных рисках из-за России

Минфин США пригрозил санкциями работающим в России иностранным банкам

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Мария Девахина/РИА Новости

США пригрозили ужесточением рестрикций европейским банкам, которые продолжат работать в России. О возможных последствиях предупредила министр финансов страны Джанет Йеллен, передает Reuters.

Она обратила внимание, что кредитные организации, которые не приостановили свою работу в России, сталкиваются с «очень большими рисками». По словам главы ведомства, американские власти введут ограничения только, если для этого появится причина. К каким именно банкам относятся угрозы, Йеллен не уточнила.

Накануне Минфин пригрозил зеркальным ответом Западу при использовании активов России. Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что действия западных стран подтвердили опасения: «идеология поменялась», из-за чего никакие правовые основы для западных стран больше не действуют. Глава ведомства уточнил, что у России также есть замороженные деньги западных стран на счетах.

Ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку на фоне уголовного дела.

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