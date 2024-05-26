В Минобороны рассказали об уничтожении дронов ВСУ над двумя областями

В ночь на 26 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов над территорией Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три — над Орловской областью.

26 врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что семь украинских беспилотников сбили в Рыльском и Курчатовском районах.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили 29 целей на подлете к Белгороду.

25 мая Гладков сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал кафе в городе Шебекино Белгородской области.

Ранее российский боец выжил после выстрела в голову украинскими солдатами.