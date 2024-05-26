Президент Тайваня обратился к Китаю на фоне учений вокруг острова

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ на фоне военных учений КНР вокруг острова призвал Пекин к диалогу, чтобы «разделить тяжелую ответственность за региональную стабильность». Об этом пишет Reuters.

Выступая на заседании правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ призвал Китай «разделить тяжелую ответственность за региональную стабильность с Тайванем», следует из комментариев, которые предоставила его партия.

Глава администрации выразил надежду «на улучшение взаимопонимания и примирения с Китаем посредством обменов и сотрудничества, создания взаимной выгоды и продвижения к состоянию мира и общего процветания». Кроме того, Циндэ поблагодарил США и другие страны за поддержку, выраженную на фоне военных маневров вокруг острова.

До этого силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали военные учения вокруг острова Тайвань. Военные проведут совместное патрулирование для проверки боевой готовности и «совместном захвате права контроля на поле боя и совместном нанесении точных ударов по ключевым целям».

23 мая военные Тайваня сообщили о появлении в воздушном пространстве возле острова 49 истребителей и других летательных аппаратов НОАК после начала учений.

До этого заместитель главы управления разведки Генерального штаба ВС Тайваня генерал-майор Хуан Вэньци заявил, что военная разведка острова зафиксировала появление возле Тайваня 33 летательных аппаратов и 31 корабля КНР после начала учений НОАК.

Ранее в США объяснили военные учения Китая вокруг Тайваня.