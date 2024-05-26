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Москвичам пообещали июльскую погоду на следующей неделе

Синоптик Вильфанд: в Москве установится жаркая погода после похолодания

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Москве установится июльская жара после периода небольшого похолодания. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в ближайшее время столица окажется в центре антициклона, и дневная температура воздуха вырастет до +26...+27 градусов, а ночная — до +10...+12, что, как отметил Вильфанд, больше характерно для июля.

Такая погода, говорит синоптик, сохранится до конца недели, в результате чего водоемы Москвы прогреются до +19...+20 градусов.

До этого о том, что московское лето начнется с сильной жары, рассказывал руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов. При этом он призвал россиян не верить в слишком долгосрочные прогнозы, которые рассказывают о погоде сразу на весь сезон – по словам метеоролога, оправданность подобных данных слишком низкая. К примеру, на май синоптики обещали москвичам теплую погоду, что в результате не сбылось.

Ранее стало известно, что урожай яблок в России может сильно снизиться из-за майских заморозков.

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