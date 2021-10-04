Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России создадут национальный каталог штаммов вирусов и бактерий, представляющих угрозу. Соответствующее постановление уже подготовлено кабмином, передает РИА «Новости».

По словам премьера, речь идет о единой, постоянно обновляющейся базе данных всех видов бактерий и вирусов, способных вызвать заболевания у человека, животных или растений.

Как отметил Мишустин, ученые смогут эффективно использовать такие каталоги в собственных исследованиях, «среди прочего, при изготовки вакцин».

Он напомнил, что создание такой базы прописано в федеральном законе «О биологической безопасности», который был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце 2020 года.

«Эпидемия коронавируса показала, как важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей», — добавил глава кабмина.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал проект постановления с предложением создать единый национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов.

По словам авторов проекта, главной задачей каталога является формирование, пополнение и сохранение информации о природных и генетически модифицированных штаммах бактерий и вирусов. Документ, предположительно, начнет действовать с 1 июля 2022 года.