В Минздраве рассказали, сколько граждан старше 60 лет привились от коронавируса в России

Около 60% лиц старше 60 лет уже прошли вакцинацию от COVID-19 в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.

«У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%», — уточнил глава Минздрава России во время форума «Биотехмед».

Ранее в Минздраве заявили, что все барьеры для признания «Спутника V» в ВОЗ сняты. Еще российская сторона обсудила с Соединенными Штатами идею взаимного признания вакцинных сертификатов.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавирусной инфекции. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 70 странах.

Также Роспотребнадзор рассказал об особенностях вакцинации пожилых людей. У представителей старшего поколения из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, может развиться вирусная пневмония