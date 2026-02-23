Размер шрифта
Зеленский высказался о взрыве в Николаеве

Зеленский: по делу о взрыве в Николаеве проверяется версия о теракте
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

По делу о взрыве в Николаеве проверяется версия о террористическом акте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях», — написал глава республики.

До этого Национальная полиция Украины сообщила, что в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои автомобили.

Накануне во Львове произошел теракт, в результате которого не выжила 23-летняя полицейская. Еще 25 человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, шесть из них в тяжелом состоянии. Два мощных взрыва произошли в тот момент, когда правоохранители приехали на вызов о проникновении в магазин. Вызов оказался ложным. Силовикам уже удалось задержать предполагаемого террориста — женщину. Как оказалось, у нее есть украинское гражданство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине мужчина бросил гранату в полицейских.
 
