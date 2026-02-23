Размер шрифта
В МИД Словакии считают, что 20-й пакет санкций против РФ не примут 24 февраля

Глава МИД Бланар: 20-й пакет санкций против РФ 24 февраля принят не будет
Kira Hofmann/Global Look Press

Во вторник, 24 февраля, 20-й пакет антироссийских санкций принят не будет. Об этом заявил по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает РИА Новости.

«Я лично думаю, что этот пакет не будет принят так, как предполагалось, то есть завтра», — сказал Бланар.

Дипломат отметил: Словакия выразила мнение, что в условиях текущих переговоров о мире на Украине принятие новых санкций могло бы негативно повлиять на данный процесс.

Запланированный на 24 февраля визит в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты оказался под угрозой срыва из-за невозможности согласовать 20-й пакет антироссийских санкций, сообщает Politico. Изначально лидеры ЕС планировали прибыть на Украину с уже утвержденными ограничениями и объявлением о кредите в €90 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросоюз продлил санкции против России еще на год.
 
