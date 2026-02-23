Размер шрифта
Каллас назвала отправную точку ЕС для начала диалога с Россией

Liesa Johannssen/Reuters

Отправной точкой для начала переговоров Евросоюза с Россией по Украине должны стать уважение границ и прекращение саботажа. Об этом заявил глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, пишет РИА Новости.

По ее словам, в числе требований ЕС к России также возмещение военного ущерба и возвращение якобы похищенных украинских детей. Дипломат подчеркнула, что это «незавышенные требования».

«У Европы есть четкий и законный интерес к тому, как закончится война России <...> Прежде чем говорить с Москвой, мы должны ясно понимать, о чем мы хотим с ней говорить», — сказала она.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил некоторым европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Французский лидер обратил внимание, что по завершении конфликта на Украине придется вместе с Россией выстраивать новую архитектуру безопасности в Европе. При этом он добавил, что европейцам нельзя быть наивными, нельзя допустить давления на Украину и быть зависимыми от третьих лиц в этой дискуссии.

Ранее Песков объяснил, почему Европа не участвует в переговорах по Украине.
 
