Словакия выступает против остановки поставок энергоресурсов из России. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Словакия не согласна с прекращением поставок энергетического сырья из РФ, но должна уважать решения соответствующих европейских [руководящих] органов о том, что до конца 2027 года мы будем отрезаны от этого сырья», — сказал глава словацкого кабмина.

Фицо добавил, что до конца 2027 года «зависимость от сырья с Востока будет заменена зависимостью от энергосырья с Запада».

В январе Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

