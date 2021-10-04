Подозреваемые в убийстве супругов в Одинцово рассказали, почему спрятали тела в ящиках

Мужчина и женщина, задержанные по подозрению в убийстве пожилой пары в подмосковном Одинцове, рассказали, почему спрятали тела умерших в ящиках. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам мужчины, он толкнул пенсионера, тот упал, ударился и больше не вставал. Пожилая женщина, по словам задержанных, скончалась на следующий день.

Подозреваемые отмечают, что они под воздействием страха решили вынести тела супругов из дома в ящиках.

По данным РЕН ТВ, следователи планируют возбудить уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предполагается, что в отношении мужчины будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

1 октября стало известно, что в подмосковном городе Одинцово полицейские обнаружили мумифицированные трупы двух пожилых людей, которые были убиты не менее трех месяцев назад. По версии СМИ, предполагаемые преступники — сын убитых и его супруга. Несколько дней назад они решили избавиться от останков, но оставили коробки с телами в подъезде и автомобиле, после чего скрылись.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, останки мужчины обнаружили в одном из подъездов на лестничном переходе в деревянной коробке, тело женщины — в кузове припаркованного рядом с домом фургона «Газель».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В дальнейшем полиция задержала супружескую пару, подозреваемую в убийстве родителей в Подмосковье.