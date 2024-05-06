Назван фаворит пары «ПСЖ» — «Боруссия» в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от ответного матча между немецкой «Боруссией» и французским «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. В комментарии ODDS.ru он выразил мнение, что дортмундцам по силам пройти в финале, однако фаворитом с небольшим перевесом все же являются парижане.

«Если «Боруссия» спустится вниз, в оборону, то будет немного сложнее «ПСЖ». А если будут играть по принципу системы прогибов, то есть высоко подниматься, опускать и еще выше подниматься, то вполне можно будет их переиграть. Фаворит ответной встречи 60 на 40 — «ПСЖ», потому что уровень состава команды сильнее. Но мы знаем, какой футбол непредсказуемый. Поэтому и у «Боруссии» есть шансы выйти в финал», — сказал Ташуев.

По мнению специалиста, «Боруссия» хорошо дисциплинированна, и в составе команды есть футболисты, которые могут решить отдельные эпизоды. Он заявил, что «ПСЖ» необходимо по максимуму использовать сильные качества своего лидера Килиана Мбаппе, чтобы рассчитывать на успех.

Первый матч между этими командами, проходивший в Дортмунде, завершился победой «Боруссии» со счетом 1:0. Ответная игра состоится во вторник, 7 мая, в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.

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