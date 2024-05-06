Три беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью

Российские войска сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным российского оборонного ведомства, украинские войска предприняли попытку атаки 6 мая в 17:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны.
До этого в Минобороны РФ рассказывали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили в небе над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire».
ВСУ попытались атаковать объекты на территории РФ 6 мая около 16:00 часов.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что в ночь на 6 мая Вооруженные силы России ударили по энергосистеме украинского города Сумы и складу боеприпасов в районе НИИ, связанного с химическим производством.
Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.