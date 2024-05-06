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Три беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью

МО РФ: средства ПВО сбили над Белгородской областью три беспилотника ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, украинские войска предприняли попытку атаки 6 мая в 17:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны.

До этого в Минобороны РФ рассказывали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили в небе над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire».

ВСУ попытались атаковать объекты на территории РФ 6 мая около 16:00 часов.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что в ночь на 6 мая Вооруженные силы России ударили по энергосистеме украинского города Сумы и складу боеприпасов в районе НИИ, связанного с химическим производством.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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