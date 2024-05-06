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Жена Николая Носкова рассказала о самочувствии артиста

Жена Николая Носкова Марина заявила, что артист чувствует себя хорошо

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Жена Николая Носкова Марина рассказала в беседе с RT, что артист чувствует себя хорошо.

По словам Носковой, температура и сатурация музыканта находятся в норме. У певца также есть проявление пневмонии после вируса. На данный момент исполнитель находится на лечении и проходит курс реабилитации. Она уверила, что все в порядке.

Носкова понадеялась, что концерт артиста в московском клубе Petter состоится. Он должен пройти 10 мая.

«Вот только что разговаривала с организатором, что главный врач дал разрешение, что, возможно, это произойдет, если все будет хорошо. Вот такие новости на сегодняшний день», — поделилась жена певца.

Носкова похвалила клинику, в которой проходит реабилитацию ее муж.

«То есть все на высшем уровне. Все хорошо. И чувствует он себя хорошо», — рассказала супруга музыканта.

3 мая Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию. По данным Telegram-канала Mash, 68-летний заслуженный артист России находится в состоянии средней степени тяжести. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди.

Ранее директор Носкова рассказал о планах на концерты артиста после госпитализации.

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