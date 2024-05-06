Ушаков анонсировал дружеский обед лидеров СНГ

Для лидеров государств СНГ, которые приедут в Москву 8 мая, Россия организует дружеский обед. Об этом сообщил на пресс-конференции помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он отметил, что после саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 8 мая к его участникам — руководителям Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ, Узбекистана — присоединятся главы Таджикистана и Туркменистана.

Ушаков добавил, что у Путина также будет отдельная встреча с армянским премьер министром Николом Пашиняном. Ожидается, что они откровенно обсудят проблемные вопросы, накопившиеся за последнее время между Москвой и Ереваном, рассказал представитель Кремля.

На встречу, которая проводится по линии СНГ, приглашен и президент Республики Куба, который будет участвовать в заседании ЕАЭС в качестве наблюдателя. Ушаков обратил внимание, что после Парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата лидеры стран СНГ уедут из Москвы.

В начале мая стало известно, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедут с визитом в РФ для того, чтобы посетить парад в честь 79-летия Победы в Москве 9 мая. Кроме того, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что собирается приехать в российскую столицу.

Ранее Sony обязала геймеров связать игру на ПК с PSN-аккаунтом и смутила жителей СНГ.