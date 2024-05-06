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Ученые нашли на орбите экспериментальный спутник, потерянный 25 лет назад

Gizmondo: специалисты засекли космозонд, пропавший с радаров в 1990-х годах

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Depositphotos

Американские ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сообщили об обнаружении экспериментального спутника S73-7, бесследно исчезнувшего в 1990-х годах. Об этом сообщает издание Gizmondo.

S73-7, также известный как инфракрасный калибровочный шар, был запущен в 1974 году. Объект предназначался для калибровки системы дистанционного зондирования. Однако после выхода на орбиту на высоте 800 километров над Землей аппарат шириной в 66 сантиметров не смог развернуться в рабочее положение.

Какое-то время земным системам удавалось отслеживать ставший бесполезным космозонд, однако около 25 лет назад он пропал с радаров, и был найден только в конце апреля 2024 года.

Хотя S73-7 не представляет никакой ценности, его обнаружение стало важным прорывом для ученых, занимающихся поиском космического мусора, поскольку от этой информации зависит безопасность действующих на орбите аппаратов и людей.

По словам специалистов, зонд S73-7 пополнил собой каталог из более чем 20 тыс. орбитальных объектов, большая часть из которых представляет собой отработанные ступени ракет и вышедшие из строя спутники.

Ранее Япония вывела на орбиту спутник для борьбы с космическим мусором.

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