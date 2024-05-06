Судейство в матче РПЛ назвали позорным

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич раскритиковал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала», передает «Матч ТВ».

«Ключевым моментом является судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы. Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент — позорное судейство», — сказал Игнашевич.

«Урал» победил со счетом 2:1, забив решающий гол на последних минутах матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 13-е место, набрав 28 очков. «Балтика» идет на 15-м месте, имея в активе 26 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. В июне сборная России сыграет товарищеский матч против Белоруссии в Минске.

Ранее «Балтика» установила рекорд РПЛ.