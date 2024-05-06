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Ученые назвали пользу от чтения художественной литературы для мозга

JEPG: художественная литература улучшает вербальные навыки и эмпатию

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Shutterstock

Немецкие ученые из Вюрцбургского университета выяснили, что чтение художественной литературы дает небольшие, но значимые когнитивные преимущества. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Experimental Psychology: General (JEPG).

Команда провела два отдельных метаанализа, изучив в общей сложности более 200 научных работ, в которых участвовали 41 тыс. человек. Специалисты проанализировали результаты экспериментов, касающиеся влияния художественной литературы на умственные способности людей.

Результаты показали, что художественная литература оказывает умеренный, но статистически важный положительный эффект на когнитивные навыки в целом.

При более внимательном рассмотрении конкретных когнитивных способностей исследование обнаружило, что преимущества были наиболее выражены в областях эмпатии, вербальных способностей и теории разума — способностей, связанных с пониманием и отношением к эмоциям и точкам зрения других.

Анализ также показал, что наиболее значимый эффект на развитие когнитивных навыков оказывает повествовательная составляющая в художественной литературе. При чтении произведений без повествования или просмотре контента полезное воздействие оказалось менее выраженным.

Ранее ученые выяснили, что чтение стихов вслух помогает предотвратить возрастные изменения голоса.

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