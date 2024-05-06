Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Объяснена взаимосвязь между депрессией и болезнями сердца

Frontiers: связь между депрессией и болезнями сердца может объясняться генами

close
100%
Shutterstock

Ученые из университета Тампере в Финляндии обнаружили, что взаимосвязь между депрессией и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) может объясняться не факторами образа жизни (такими как низкая подвижность и вредные привычки), а общим «генным модулем». Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry.

Исследователи проанализировали генетические данные 899 женщин и мужчин в возрасте от 34 до 49 лет. Ученые стремились проверить гипотезу о том, что депрессия и болезни сердца часто развиваются единовременно благодаря особому генному модулю. В научном сообществе принято считать, что люди с депрессией подвергаются более высокому риску развития ССЗ вследствие нездоровых привычек — сидячего образа жизни, плохого питания и недосыпания.

Анализ экспрессии генов добровольцев показал, что с нейродегенеративными заболеваниями, биполярным расстройством и депрессией были связаны три ведущих гена. Они также экспрессировались у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы. Авторы исследования охарактеризовали эти гены как составляющие особого модуля — группы генов со сходными паттернами экспрессии при различных состояниях.

Ученые уточнили, что ключевым механизмом развития ССЗ и депрессии при носительстве такого генетического набора служит воспаление. При этом воспалительный процесс может протекать как в головном мозге, так и в других тканях.

Ранее был назван вид упражнений, защищающий от депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами