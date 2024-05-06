В Испании отчитались о переданных Киеву дополнительных ракетах Patriot

Украина уже получила дополнительные ракеты к системе противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом рассказала глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес, чьи слова передает локальная газета Siglo XXI.

«Ракеты Patriot, подаренные Испанией, уже находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — объявила министр.

Точное число переданных Киеву снарядов не раскрывается, но, согласно информации главы ведомства, их количество небольшое.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце апреля испанское минобороны сообщало, что скоро отправит ракеты Patriot на Украину. Кроме того, Испания пообещала послать ВСУ бронеавтомобили и танки Leopard. Также в ближайшие два месяца власти страны намерены предоставить украинским ВС ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные средства тыла, бронетранспортеры, противотанковое вооружение и гаубицы полевой артиллерии.

Ранее СМИ сообщили, почему Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину.