Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Испании отчитались о переданных Киеву дополнительных ракетах Patriot

Испания доставила на Украину дополнительные ракеты к системе ПВО Patriot

close
100%
Global Look Press

Украина уже получила дополнительные ракеты к системе противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом рассказала глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес, чьи слова передает локальная газета Siglo XXI.

«Ракеты Patriot, подаренные Испанией, уже находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — объявила министр.

Точное число переданных Киеву снарядов не раскрывается, но, согласно информации главы ведомства, их количество небольшое.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце апреля испанское минобороны сообщало, что скоро отправит ракеты Patriot на Украину. Кроме того, Испания пообещала послать ВСУ бронеавтомобили и танки Leopard. Также в ближайшие два месяца власти страны намерены предоставить украинским ВС ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные средства тыла, бронетранспортеры, противотанковое вооружение и гаубицы полевой артиллерии.

Ранее СМИ сообщили, почему Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами