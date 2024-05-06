ЕС может ввести новые запреты для российских СМИ

Евросоюз в рамках новых санкций в отношении России может ввести запрет на вещание в ЕС для четырех СМИ. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Вера Журова заявила, что ЕС наложит санкции на сайт «Голос Европы», которого в ЕС считают ответственным за распространение пророссийской повестки, а также «Российскую газету», РИА Новости и «Известия».

«Мы не признаем их средствами массовой информации, это просто инструменты путинской пропаганды», — заявила она.

До этого министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр в очередной раз заявил о крахе российской экономики из-за санкций Евросоюза и добавил, что продолжает считать их эффективными. Министр уверен, что нынешний рост российской экономики обуславливается исключительно военными расходами. Также, по его данным, Россия не инвестирует в инновации, исследования и искусственный интеллект.

Ранее США вывели из-под санкций «дочку» Сбербанка.