Казахстан вводит временный запрет на экспорт сахара

Власти Казахстана вводят запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии (МВК) по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях с целью обеспечить бесперебойное снабжение сахаром граждан республики. В кабмине при этом подчеркнули, что данная мера не коснется международного транзита.

Сейчас баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тысяч тонн, добавили чиновники.

До этого пресс-служба кабинета министров России сообщала, что российское правительство ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы. Решение направлено на поддержку стабильности продовольственного рынка внутри страны.

Тем временем стало известно, что Украина может в скором времени израсходовать квоту на поставки сахара в Европу. По данным чиновников, страна сможет переработать около 1,8 млн тонн сахара — но из этого объема в Европу разрешено экспортировать только 262 тысячи тонн.

Ранее российский офис Kia обнаружили в Казахстане.