В МИД РФ прокомментировали передачу истребителей F-16 Украине

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носителей ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД утверждают, что в ближайшее время на украинском театре военных действий появятся многофункциональные американские самолеты F-16 американского производства. В ведомстве подчеркнули, что РФ не может игнорировать факт того, что данные истребители относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что F-16 долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуют в совместных ядерных миссиях Североатлантического альянса.

«Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия», — предупредили дипломаты, добавив, что поставки F-16 Москва будет рассматривать как целенаправленную провокацию со стороны США и НАТО.

До этого спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш заявил, что украинская армия планирует использовать истребители F-16 в комбинации со старыми бортами украинской авиации, такими как Су-27 и МиГ-29.

1 мая полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что поставки Украине западных истребителей F-16 не повлияют на конфликт, а только затянут его.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить контрнаступление и захватить Крым с применением F-16.