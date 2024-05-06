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«Барселона» может уволить Хави

AS: «Барселона» может уволить Хави, если клуб не займет второе место в Ла Лиге

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Global Look Press

Руководство каталонской «Барселоны» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Хави, если клуб не сможет занять второе место в чемпионате Испании, передает AS.

Руководство клуба будет считать провалом место ниже третьего.

Чемпионом Испании досрочно стал мадридский «Реал». Второе место сейчас занимает «Жирона», имея в активе 74 очка. Сине-гранатовые идут на третьем месте, отставая от «Жироны» на одно очко. До конца чемпионата командам осталось сыграть по четыре матча.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс.

В конце апреля стало известно, что Хави изменил свое решение. Об этом рассказал вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте.

Ранее тренер «Реала» обманул игроков клуба.

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